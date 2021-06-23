Цього тижня центр вакцинації в Києві працюватиме 4 дні

Цього тижня в Києві центр вакцинації проти коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру буде працювати в четвер та п’ятницю, а також у суботу і неділю (24—27 червня) із 10:00 до 17:30.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначимо, що до цього вакцинували два дні на тиждень — у вихідні. Вакцинація відбуватиметься за попереднім записом через додаток «Дія» і портал Helsi.me.