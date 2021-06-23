На этой неделе центр вакцинации в Киеве будет работать 4 дня

На этой неделе в Киеве центр вакцинации против коронавируса на базе Международного выставочного центра будет работать в четверг и пятницу, а также в субботу и воскресенье (24—27 июня) с 10:00 до 17:30.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отметим, что до этого вакцинировали два дня в неделю — в выходные. Вакцинация будет проходить по предварительной записи через приложение «Дія» и портал Helsi.me.