Правники розробили визначення «екоциду». Він може стати п’ятим злочином, за який каратиме Міжнародний кримінальний суд

Дванадцять фахівців із міжнародного права презентували визначення «екоциду» як злочину. Вони сподіваються, що це дозволить Міжнародному кримінальному суду розглядати найбільш кричущі злочини, пов’язані зі шкодою довкіллю.

Про це пише фундація Stop Ecocide.

Ще у 2020 році на прохання шведських парламентаріїв правники почали розробляти визначення «екоциду». Сталося це через 75 років після того, як були винесені перші вироки за звинуваченнями в геноциді й злочині проти людяності на Нюрнберзькому трибуналі.

Тепер екоцид — це незаконні або необґрунтовані дії, вчинені з усвідомленням, що існує суттєва ймовірність спричинення такими діями серйозної та масштабної або довготривалої шкоди довкіллю.

У визначенні немає згадки про глобальне потепління чи зміну клімату, оскільки сторони хотіли досягти компромісу, щоб країни й корпорації не так активно виступали проти визнання екоциду злочином.