Юристы разработали определение «экоцид». Он может стать пятым преступлением, за которое будет наказывать Международный уголовный суд

Двенадцать специалистов по международному праву презентовали определение «экоцид» как преступления. Они надеются, что это позволит Международному уголовному суду рассматривать наиболее вопиющие преступления, связанные с ущербом окружающей среде.

Об этом пишет фонд Stop Ecocide.

Еще в 2020 году по просьбе шведских парламентариев юристы начали разрабатывать определение «экоцид». Произошло это через 75 лет после того, как были вынесены первые приговоры по обвинению в геноциде и преступлении против человечности на Нюрнбергском трибунале.

Теперь экоцид — это незаконные или необоснованные действия, совершенные с осознанием того, что существует значимая вероятность причинения такими действиями серьезного и масштабного или длительного ущерба окружающей среде.

В определении не упоминается о глобальном потеплении или изменении климата, поскольку стороны хотели достичь компромисса, чтобы страны и корпорации не так активно выступали против признания экоцида преступлением.