СБУ разоблачила компанию, которая годами закапывала в землю токсичные отходы в Винницкой области. Ведомство предупредило о вероятности экокатастрофы

В Винницкой области на одном из предприятий рабочие в течение нескольких лет незаконно утилизировали запрещеные опасные отходы. Ежемесячно дельцы закапывали почти 500 тонн токсинов на открытой местности, неподалеку от населенных пунктов.

Это могло вызвать экологическую катастрофу, сообщает прес-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывозе готовой продукции в РФ.

Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Впрочем, чтобы получить финансовую выгоду, дельцы скрыто вывозили отходы на арендованный у государства участок за пределами облцентра.