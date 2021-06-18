СБУ викрила компанію, яка роками закопувала в землю токсичні відходи на Вінниччині. Відомство попередило про ймовірність екокатастрофи

У Вінницькій області на одному з підприємств робочі упродовж кількох років незаконно утилізували заборонені небезпечні відходи. Щомісяця ділки закопували майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості, неподалік від населених пунктів.

Це могло спричинити екологічну катастрофу, повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, представники українського підприємства уклали договір з однією з російських компаній щодо очищення технічного гліцерину та вивезення готової продукції до РФ.

Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізуватися. Втім, щоб отримати фінансову вигоду, ділки приховано вивозили відходи на орендовану у держави ділянку за межами облцентру.