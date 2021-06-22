Іспанський уряд помилував ув’язнених лідерів каталонських сепаратистів

Уряд Іспанії вирішив помилувати ув’язнених лідерів каталонських сепаратистів. Там сподіваються, що таким чином зможуть знизити напругу в суспільстві.
Про це пише BBC.
Ідеться про дев’ятьох колишніх каталонських посадовців, яких ув’язнили після проведення референдуму за незалежність у 2017 році. Їх звинуватили в розтраті коштів і підбурюванні до заколоту. Тодішній лідер каталонського уряду Карлес Пучдемон втік в іншу країну ЄС і досі там переховується.
Такий крок з боку уряду викликав неоднозначну реакцію іспанського суспільства. Десятки тисяч людей вийшли на акції протесту проти помилування ще на початку червня.
Сам процес може затягнутися на кілька днів, оскільки офіційно документи про помилування має підписати король Іспанії Філіп IV, а потім їх мають оприлюднити в офіційному віснику.
Водночас рішення про помилування не скасовує заборону ув’язненим сепаратистам обіймати державні посади. Через це місцеві сепаратистські партії в Каталонії вже заявили, що планують йти до суду й оскаржувати цю заборону.
- Останні кілька років в іспанській Каталонії зростають сепаратистські настрої — політичні рухи та партії висловлюються на користь незалежності. Акції за вихід зі складу Іспанії призводять до масових протестів, сутичок із поліцією, страйків. Мадрид відмовився від переговорів із протестувальниками і звинуватив Росію у втручанні в питання каталонської незалежності.
- У липні стало відомо, що за кількома представниками руху Каталонії за незалежність від Іспанії шпигували спецслужби, використовуючи для цього програму, яка надавала доступ до даних на смартфоні та листування в месенджері WhatsApp.
- Референдум про незалежність Каталонії місцева влада провела 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосували 90,18% жителів регіону (2,04 мільйона осіб), проти висловилися 7,83% (177 тисяч). Але офіційний Мадрид результати не визнав і назвав референдум незаконним. Через це проти тодішньої влади Каталонії порушили кримінальні справи — за розтрату бюджетних коштів. Деяких членів місцевого уряду посадили за ґрати, інші втекли з країни і переховуються в інших країнах ЄС.