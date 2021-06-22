Іспанський уряд помилував ув’язнених лідерів каталонських сепаратистів

Уряд Іспанії вирішив помилувати ув’язнених лідерів каталонських сепаратистів. Там сподіваються, що таким чином зможуть знизити напругу в суспільстві.

Про це пише BBC.

Ідеться про дев’ятьох колишніх каталонських посадовців, яких ув’язнили після проведення референдуму за незалежність у 2017 році. Їх звинуватили в розтраті коштів і підбурюванні до заколоту. Тодішній лідер каталонського уряду Карлес Пучдемон втік в іншу країну ЄС і досі там переховується.

Такий крок з боку уряду викликав неоднозначну реакцію іспанського суспільства. Десятки тисяч людей вийшли на акції протесту проти помилування ще на початку червня.

Сам процес може затягнутися на кілька днів, оскільки офіційно документи про помилування має підписати король Іспанії Філіп IV, а потім їх мають оприлюднити в офіційному віснику.

Водночас рішення про помилування не скасовує заборону ув’язненим сепаратистам обіймати державні посади. Через це місцеві сепаратистські партії в Каталонії вже заявили, що планують йти до суду й оскаржувати цю заборону.