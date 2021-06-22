Окружний адмінсуд Києва скасував передачу «Українського медіа холдингу» Курченка в управління «1+1»

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов «Українського медіа холдингу» до Агентства з розшуку та менеджменту активів та скасував рішення про його передачу в управління компанії «1+1 Інтернет».

Відповідне рішення суд ухвалив 15 червня.

Хоча під час тендеру на управління УМХ пропозиція «1+1 Інтернет» була найбільш економічно вигідною (обіцяли 5 млн грн доходу на місяць у бюджет), однак виявилось, що компанія збиткова. Зокрема, «1+1 Інтернет» приховала, що має кредитну заборгованість у понад 33 млн грн. У суді вирішили, що компанія не змогла б гарантувати річний прибуток на рівні 60 млн грн. Відтак Окружний адмінсуд ухвалив рішення про скасування результату тендера про перемогу «1+1 Інтернет».

Засновником компанії вказана кіпрська компанія «Грінтвуд Інвестментс Лімітед», яка володіє 5% у «Студія 1+1».