Окружной админсуд Киева отменил передачу «Украинского медиа холдинга» Курченко в управление «1+1»

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск «Украинского медиа холдинга» к Агентству по розыску и менеджменту активами и отменил решение о его передаче в управление компании «1+1 Интернет».

Соответствующее решение суд принял 15 июня.

Хотя во время тендера на управление УМХ предложение «1+1 Интернет» было наиболее экономически выгодным (обещали 5 млн грн дохода в месяц в бюджет), однако оказалось, что компания убыточная. В частности, «1+1 Интернет» скрыла, что имеет кредитную задолженность в размере более 33 млн грн. В суде решили, что компания не смогла гарантировать годовой доход на уровне 60 млн грн. Поэтому Окружной админсуд принял решение об отмене результата тендера о победе «1+1 Интернет».

Основателем компании указана кипрская компания «Гринтвуд Инвестментс Лимитед», которая владеет 5% в «Студия 1+1».