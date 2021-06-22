Регламентний комітет ПАРЄ закрив справу за скаргами на нардепа Гончаренка

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закрив справу за скаргами щодо нардепа, члена української делегації в ПАРЄ Олексія Гончаренка, які стосувалися українського прапора і запитання до канцлера Німеччини Ангели Меркель, чи вважає вона вбивцею президента Росії Володимира Путіна.
Про це сам депутат написав у своєму Telegram-каналі.
«Жодних санкцій не буде. Обидві ці дії не заборонені жодними правилами ПАРЄ. Ці дві ситуації сталися на весняній сесії. Під час свого виступу я продемонстрував національний прапор України, прострілений російськими кулями на Донбасі. Після чого президент Демс перервав мене і пригрозив лишити слова. Друга ситуація — під час свого запитання канцлеру Німеччини Ангелі Меркель я назвав Путіна вбивцею. На що президент Демс теж відреагував зауваженням», — повідомив він.
Водночас, за словами Гончаренка, він поки що залишається без права голосу через ще одну скаргу — голови російської делегації Петра Толстого на образу його та Путіна.
«На цій сесії у мене не буде слова, але я продовжую роботу в комітетах і кулуарах», — додав нардеп.
- 27 квітня Гончаренка позбавили права голосу в ПАРЄ на три місяці через скаргу голови російської делегації Петра Толстого. Скарга Толстого стосувалася двох моментів на сесії в січні 2021 року. Тоді Гончаренко закликав громадян РФ скинути Путіна й опублікував відео у Facebook з образами на адресу Толстого.
- Того ж дня Гончаренко під час виступу розгорнув прапор України з дірками від російських куль, що належав українському військовому, який воював на Донбасі. Президент Асамблеї кілька разів намагався зупинити Гончаренка, кажучи, що подібне не дозволено в ПАРЄ, але той не реагував. Після цього президент наказав вимкнути представнику України мікрофон і попросив його вийти.