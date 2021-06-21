Нардеп Камельчук, який називав коронавірус вигадкою, став спікером у ПАРЄ на тему COVID-паспортів

Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук став спікером у Парламентській асамблеї Ради Європи на дебатах на тему запровадження COVID-паспортів. Сам депутат раніше називав цю хворобу вигадкою, а вакцинацію — змовою.

Про це Камельчук повідомив у своєму Facebook.

«Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку», — зазначив він.