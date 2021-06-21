Нардеп Камельчук, який називав коронавірус вигадкою, став спікером у ПАРЄ на тему COVID-паспортів

Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук став спікером у Парламентській асамблеї Ради Європи на дебатах на тему запровадження COVID-паспортів. Сам депутат раніше називав цю хворобу вигадкою, а вакцинацію — змовою.
Про це Камельчук повідомив у своєму Facebook.
«Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку», — зазначив він.
- У середині грудня 2020 року Камельчук назвав коронавірусну хворобу вигаданою і додав, що не вірить у ефективність розроблених проти неї вакцин. Пізніше він пояснив свої слова тим, що нібито мав на увазі світову стратегію вакцинації, яка не залишає людям права від неї відмовитись.
- Але на початку січня знову заявив, що вакцини від коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже призвели до смертей людей. На його думку, «примусова вакцинація» — це спосіб створення «додаткових штучних кордонів та привід підкорити непідкорених». Також, за словами Камельчука, запроваджений в Україні жорсткий карантин порушує Конституцію і призведе до позовів проти уряду