Нардеп Камельчук, который называл коронавирус выдумкой, стал спикером в ПАСЕ на тему COVID-паспортов

Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук стал спикером в Парламентской ассамблее Совета Европы на дебатах на тему введения COVID-паспортов. Сам депутат ранее называл эту болезнь выдумкой, а вакцинацию — заговором.

Об этом Камельчук сообщил в своем Facebook.

«Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом», — отметил он.