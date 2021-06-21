Нардеп Камельчук, который называл коронавирус выдумкой, стал спикером в ПАСЕ на тему COVID-паспортов

Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук стал спикером в Парламентской ассамблее Совета Европы на дебатах на тему введения COVID-паспортов. Сам депутат ранее называл эту болезнь выдумкой, а вакцинацию — заговором.
Об этом Камельчук сообщил в своем Facebook.
«Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом», — отметил он.
- В середине декабря 2020 года Камельчук назвал коронавирусную болезнь выдуманной и добавил, что не верит в эффективность разработанных против нее вакцин. Позже он объяснил свои слова тем, что якобы имел в виду мировую стратегию вакцинации, которая не оставляет людям права от нее отказаться.
- Но в начале января вновь заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей. По его мнению, «принудительная вакцинация» — это способ создания «дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных». Также, по словам Камельчука, введенный в Украине жесткий карантин нарушает Конституцию и приведет к искам против правительства