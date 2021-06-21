Вирішальний матч України на Євро-2020: Шевченко визначився зі складом збірної у грі проти Австрії

Україна назвала заявку на вирішальний матч проти Австрії у третьому турі Євро-2020, який відбудеться 21 червня.
Про це повідомили у пресслужбі Української асоціації футболу (УАФ).
О 19:00 на поле стадіону «Арена Націонале» у Бухаресті вийдуть:
- Георгій Бущан, Андрій Пятов та Анатолій Трубін — воротарі;
- Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик — захисники;
- Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Георгій Судаков, Віктор Циганков — півзахисники;
- Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик — нападники.
Зазначимо, з тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, не братимуть участі у грі з Австрією Олександр Зубков, Роман Безус (півзахисники) та Денис Попов (захисник).
За даними УАФ, збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми, Австрія — в червоно-білому.
- 21 червня Україна та Австрія розіграють друге і третє місця у квартеті. У разі нічиєї в цьому матчі підсумкове місце буде визначатися за додатковими показниками, насамперед за різницею забитих і пропущених мʼячів. В України цей показник кращий — по чотири забитих і пропущених мʼячі (у Австрії — 3:3). Щоби посісти друге місце, Україні достатньо нічиєї, Австрії треба перемагати.
- Якщо Україна вийде на друге місце в своїй групі, вона зустрінеться в 1/8 фіналу з Італією, яка напередодні, 20 червня, піднялася на перше місце в своїй групі та вийшла в плей-оф.