Євро-2020: Швейцарія розгромила Туреччину, а Італія мінімально виграла в Уельсу

У неділю, 20 червня, ввечері у рамках вирішального матчу 3-го туру групи A на Євро-2020 зустрілися збірні Швейцарії та Туреччини, а також Італії та Уельсу.
Перша пара грала в Баку. Вже на 6-й хвилині гри Швейцарія провела результативне взяття воріт суперника — гол забив нападник Харіс Сеферович.
Після цього напівзахисник Джердан Шакірі оформив дубль на 26-й та 68-й хвилинах.
Туреччина відповіла лише одного разу — на 62-й хвилині забив півзахисник Ірфан Кахведжі.
Матч завершився із рахунком 3:1.
Друга пара провела зустріч у Римі. На 39-й хвилині відкрив рахунок півзахисник національної збірної Італії Матео Пессіна. На 55-й хвилині захисник валлійців Ітан Ампаду в центрі поля наступив на ногу півзахисникові Федеріко Бернардескі, за що отримав червону картку.
Єдина результативна атака воріт вирішила долю матчу — 1:0.
- За результатом третього туру Італія опинилася на першому місці в групі. На другому місці — Уельс. Обидві команди вийшли в плей-офф. Третє місце посіла Швейцарія, яка ще може потрапити до наступного етапу. Збірна Туреччини залишає турнір.
- У разі якщо Україна вийде на друге місце в своїй групі, вона зустрінеться в 1/8 фіналу саме з італійцями.
- 21 червня Україна та Австрія розіграють друге і третє місця у квартеті. У разі нічиєї в цьому матчі підсумкове місце буде визначатися за додатковими показниками, насамперед за різницею забитих і пропущених мʼячів. В України він кращий — чотири забитих і пропущених мʼячі (у Австрії — 3:3). Щоби посісти друге місце, Україні достатньо нічиєї, Австрії треба перемагати.