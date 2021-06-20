Євро-2020: Швейцарія розгромила Туреччину, а Італія мінімально виграла в Уельсу

У неділю, 20 червня, ввечері у рамках вирішального матчу 3-го туру групи A на Євро-2020 зустрілися збірні Швейцарії та Туреччини, а також Італії та Уельсу.

Перша пара грала в Баку. Вже на 6-й хвилині гри Швейцарія провела результативне взяття воріт суперника — гол забив нападник Харіс Сеферович.

Після цього напівзахисник Джердан Шакірі оформив дубль на 26-й та 68-й хвилинах.

Туреччина відповіла лише одного разу — на 62-й хвилині забив півзахисник Ірфан Кахведжі.

Матч завершився із рахунком 3:1.