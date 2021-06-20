Евро-2020: Швейцария разгромила Турцию, а Италия минимально выиграла у Уэльса

В воскресенье, 20 июня, вечером в рамках решающего матча 3-го тура группы A на Евро-2020 встретились сборные Швейцарии и Турции, а также Италии и Уэльса.
Первая пара играла в Баку. Уже на 6-й минуте игры Швейцария провела результативное взятие ворот соперника — гол забил нападающий Харис Сеферович.
После этого полузащитник Шакири оформил дубль на 26-й и 68-й минутах.
Турция ответила лишь однажды — на 62-й минуте забил полузащитник Ирфан Кахведжи.
Матч завершился со счетом 3:1.
Вторая пара провела встречу в Риме. На 39-й минуте открыл счет полузащитник сборной Италии Маттео Пессина. На 55-й минуте защитник валлийцев Итан Ампаду в центре поля наступил на ногу полузащитнику Федерико Бернардески, за что получил красную карточку.
Единственная результативная атака ворот решила судьбу матча — 1:0.
- По результатам третьего тура Италия оказалась на первом месте в группе. На втором месте — Уэльс. Обе команды вышли в плей-офф. Третье место заняла Швейцария, которая еще может попасть в следующий этап. Сборная Турции покидает турнир.
- В случае если Украина выйдет на второе место в своей группе, она встретится в 1/8 финала именно с итальянцами.
- 21 июня Украина и Австрия разыграют второе и третье места в квартете. В случае ничьей в этом матче итоговое место будет определяться по дополнительным показателям, прежде всего по разнице забитых и пропущенных мячей. У Украины он лучше — четыре забитых и пропущенных мяча (у Австрии — 3:3). Чтобы занять второе место, Украине достаточно ничьей, Австрии надо побеждать.