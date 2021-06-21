Решающий матч Украины на Евро-2020: Шевченко определился с составом сборной в игре против Австрии

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Украина назвала заявку на решающий матч против Австрии в третьем туре Евро-2020, который состоится 21 июня.

В 19:00 на поле стадиона «Арена Национале» в Бухаресте выйдут:

Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин — вратари;

Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик — защитники;

Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков — полузащитники;

Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик — нападающие.

Отметим, из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, не будут участвовать в игре с Австрией Александр Зубков, Роман Безус (полузащитники) и Денис Попов (защитник).

По данным УАФ, сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы, Австрия — в красно-белом.