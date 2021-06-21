Решающий матч Украины на Евро-2020: Шевченко определился с составом сборной в игре против Австрии

Украина назвала заявку на решающий матч против Австрии в третьем туре Евро-2020, который состоится 21 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ).
В 19:00 на поле стадиона «Арена Национале» в Бухаресте выйдут:
- Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин — вратари;
- Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик — защитники;
- Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков — полузащитники;
- Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик — нападающие.
Отметим, из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, не будут участвовать в игре с Австрией Александр Зубков, Роман Безус (полузащитники) и Денис Попов (защитник).
По данным УАФ, сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы, Австрия — в красно-белом.
- 21 июня Украина и Австрия разыграют второе и третье места в квартете. В случае ничьей в этом матче итоговое место будет определяться по дополнительным показателям, прежде всего по разнице забитых и пропущенных мячей. У Украины этот показатель лучше — по четыре забитых и пропущенных мяча (у Австрии — 3:3). Чтобы занять второе место, Украине достаточно ничьей, Австрии надо побеждать.
- Если Украина выйдет на второе место в своей группе, она встретится в 1/8 финала с Италией, которая накануне, 20 июня, оказалась на первом месте в своей группе и вышла в плей-офф.