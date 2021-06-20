Евро-2020: решающий матч Украины против Австрии будет судить турецкая бригада арбитров

Матч группового раунда Евро-2020 между сборными Украины и Австрии, в котором будет решаться, кто из команд выйдет в 1/8 финала, рассудят турецкие арбитры.
Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Так, главным арбитром матча назначен Джюнейт Чакыр.
Отметим, он уже неоднократно судил украинскую сборную: на Евро-2012 — матч со Швецией (2:1 в пользу Украины), в отборе Чемпионата мира 2014 — матч с Францией (2:0 в пользу Украины), во время квалификации Евро-2016 — матч со Словенией (1:1).
Боковыми арбитрами будут Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.
Также известны четвертый рефери — Даниэль Зиберт (Германия) и видеоасистент рефери — Массимилиано Иррати (Италия).
- В первом туре сборная Украины уступила сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- В рамках второго тура сборная Украины обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1.
- 21 июня Украина и Австрия разыграют второе и третье места в квартете. В случае ничьей в этом матче итоговое место будет определяться по дополнительным показателям, прежде всего по разнице забитых и пропущенных мячей. У Украины он лучше — четыре забитых и пропущенных мяча (у Австрии — 3:3). Чтобы занять второе место, Украине достаточно ничьей, Австрии надо побеждать.