Евро-2020: решающий матч Украины против Австрии будет судить турецкая бригада арбитров

Матч группового раунда Евро-2020 между сборными Украины и Австрии, в котором будет решаться, кто из команд выйдет в 1/8 финала, рассудят турецкие арбитры.

Так, главным арбитром матча назначен Джюнейт Чакыр.

Отметим, он уже неоднократно судил украинскую сборную: на Евро-2012 — матч со Швецией (2:1 в пользу Украины), в отборе Чемпионата мира 2014 — матч с Францией (2:0 в пользу Украины), во время квалификации Евро-2016 — матч со Словенией (1:1).

Боковыми арбитрами будут Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.

Также известны четвертый рефери — Даниэль Зиберт (Германия) и видеоасистент рефери — Массимилиано Иррати (Италия).