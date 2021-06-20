Рятувальники оголосили штормове попередження у Києві та області

У Києві та Київській області у неділю, 20 червня, оголосили штормове попередження через сильний вітер.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«У Києві та Київській області найближчої години з утриманням до кінця доби 20 червня пориви вітру 15—18 м/с», — заявили рятувальники.