Рятувальники оголосили штормове попередження у Києві та області

У Києві та Київській області у неділю, 20 червня, оголосили штормове попередження через сильний вітер.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«У Києві та Київській області найближчої години з утриманням до кінця доби 20 червня пориви вітру 15—18 м/с», — заявили рятувальники.
В Укргідрометцентрі також повідомляли про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 20 червня у більшості північних, Волинській та Тернопільській областях.
Як зазначається, у найближчі дні, 21—23 червня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у більшості північних, західних та східних областей.
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