Спасатели объявили штормовое предупреждение в Киеве и области

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 20 июня, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца суток 20 июня порывы ветра 15—18 м/с», — заявили спасатели.