У Польщі сталася пожежа, яка охопила понад 40 будівель

В Підгалльскому районі Польщі сталася пожежа, яка зруйнувала 44 будинки.

Про це пише RMF24.

Вогонь поширився у селищі Нова Бяла на площу близько 1 гектара, з компактною забудовою — житлові будинки були зʼєднані з господарськими будівлями.

В результаті пожежі понад 100 людей залишилися без даху над головою. Згоріли 44 будівлі, в тому числі 21 житловий будинок. Постраждало 9 осіб. Понад 400 пожежників боролися з вогняною стихією. Про причини пожежі поки не повідомляється. Районна прокуратура почала розслідування.

У неділю на місце пожежі прибув премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. «Щонайменше 30 років тут не було такої пожежі. Ми точно не залишимо мешканців. Ми зробимо все, щоб оцінити втрати за дуже короткий час. Відповідні експерти вже є на місці» — сказав глава уряду.