У Києві заборонили вʼїзд вантажівкам через спеку

У Києві з неділі, з 14:00 запроваджують заборону на вʼїзд до міста великовагового транспорту у зв’язку зі спекою.

Про це повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.

«Через перевищення денної температури повітря понад +28 °C, із 10:00 до 22:00 обмежено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн», — йдеться у повідомленні. Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.