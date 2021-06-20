В Киеве запретили въезд грузовикам из-за жары

В Киеве с воскресенья, с 14:00 вводят запрет на въезд в город большегрузного транспорта в связи с жарой.

Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

«Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 °C, с 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн», — говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения действуют на всех подъездах к Киеву.