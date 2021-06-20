В Киеве запретили въезд грузовикам из-за жары

В Киеве с воскресенья, с 14:00 вводят запрет на въезд в город большегрузного транспорта в связи с жарой.
Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.
«Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 °C, с 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн», — говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения действуют на всех подъездах к Киеву.
- С 1 июня грузовикам запрещено двигаться по государственным дорогам в жару. Исключение будут делать для грузовиков, перевозящих опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу, а также участвуют в предотвращении или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
- Водителям советуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки на полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. Контролировать выполнение этой нормы будут работники «Укравтодора» и Национальной полиции.