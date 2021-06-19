У Чорногорії звільнили міністра, який заперечував геноцид у Сребрениці

Парламент Чорногорії ухвалив резолюцію про геноцид 1995 року у Сребрениці та звільнив міністра юстиції Владіміра Лепосавича, який заперечував цей геноцид.

Ухвалений документ забороняє публічне заперечення цього злочину, пише Balkan Insight.

Просербський правлячий «Демократичний фронт», який раніше підтримував уряд Здравка Кривокапича, проголосував проти резолюції та оголосив бойкот роботі, що може вплинути на стабільність уряду.

Йдеться про геноцид у Сребрениці, коли сили боснійських сербів стратили понад сім тисяч чоловіків і хлопчиків-мусульман.

Ще у квітні 2021 року прем’єр-міністр країни розпочав процедуру звільнення міністра юстиції Лепосавича, оскільки той заявляв, що геноцид у Сребрениці не був «однозначно встановлений» як факт.