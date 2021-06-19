У Чорногорії звільнили міністра, який заперечував геноцид у Сребрениці

Парламент Чорногорії ухвалив резолюцію про геноцид 1995 року у Сребрениці та звільнив міністра юстиції Владіміра Лепосавича, який заперечував цей геноцид.
Ухвалений документ забороняє публічне заперечення цього злочину, пише Balkan Insight.
Просербський правлячий «Демократичний фронт», який раніше підтримував уряд Здравка Кривокапича, проголосував проти резолюції та оголосив бойкот роботі, що може вплинути на стабільність уряду.
Йдеться про геноцид у Сребрениці, коли сили боснійських сербів стратили понад сім тисяч чоловіків і хлопчиків-мусульман.
Ще у квітні 2021 року прем’єр-міністр країни розпочав процедуру звільнення міністра юстиції Лепосавича, оскільки той заявляв, що геноцид у Сребрениці не був «однозначно встановлений» як факт.
- Протягом 1990-х років у Соціалістичній Федеративній Республіці Югославія тривала громадянська війна, яка призвела до утворення шести незалежних держав — Сербії, Чорногорії, Боснії та Герцеговини, Хорватії, Македонії та Словенії.
- Війна у Боснії 1992—1995 років мала етнічне та релігійне підґрунтя. Вона велася між боснійськими сербами, якими керували Младич і Караджич, і босняками-мусульманами та хорватами.
- Останніх боснійські серби примусово виселяли з території або й убивали — жертвами таких депортацій стали понад мільйон людей. А найкривавішим епізодом вважаються події липня 1995 року в Сребрениці. Тоді було вбито не менше ніж сім тисяч мусульманських чоловіків та хлопців — і сталося це в місті, яке перебувало під захистом ООН. Загалом жертвами війни в Боснії стали щонайменше 100 тисяч людей.