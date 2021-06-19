В Черногории уволили министра, который отрицал геноцид в Сребренице

Парламент Черногории принял резолюцию о геноциде 1995 года в Сребренице и уволил министра юстиции Владимира Лепосавича, который отрицал этот геноцид.

Принятый документ запрещает публичное отрицание этого преступления, пишет Balkan Insight.

Просербский правящий «Демократический фронт», который ранее поддерживал правительство Здравка Кривокапича, проголосовал против резолюции и объявил бойкот работе в парламенте, что может повлиять на стабильность правительства.

Речь идет о геноциде в Сребренице, когда силы боснийских сербов казнили более семи тысяч мужчин и мальчиков-мусульман.

Еще в апреле 2021 года премьер-министр страны начал процедуру увольнения министра юстиции Лепосавича, поскольку тот заявлял, что геноцид в Сребренице не был «однозначно установлен» как факт.