Ціни на газ в Європі зросли до 13-річного максимуму

Ціна на природний газ на найбільшому європейському хабі TTF досягла 29,575 євро за МВт/год. Це максимальний рівень за останні 13 років.

Про це написав генеральний директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

Він зазначив, що у порівнянні з мінімумами літа 2020 року ціни зросли вшестеро.

Макогон заявив, що єдиний можливий ринковий спосіб знизити ціну — це збільшити пропозицію. Оскільки «Газпром» має монопольне право на експорт з Росії, то тільки він теоретично має можливість збільшити постачання зі сторони РФ.