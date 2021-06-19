Цены на газ в Европе выросли до 13-летнего максимума

Цена на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 29,575 евро за МВт/ч. Это максимальный уровень за последние 13 лет.

Об этом написал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он отметил, что по сравнению с минимумами лета 2020 года цены выросли в шесть раз.

Макогон заявил, что единственно возможный рыночный способ снизить цену — это увеличить предложение. Поскольку «Газпром», имеет монопольное право на экспорт из России, то только он теоретически может увеличить поставки со стороны РФ.