Дорогу з Києва до аеропорту «Бориспіль» перекриють на 2 місяці

Із 23 червня через ремонт закриють проїзд дорогою від Києва в напрямку міста Борисполя. Про це «Укравтодор» повідомив у Facebook.
Ідеться про 18-кілометрову ділянку, котра веде від Києва до аеропорту «Бориспіль». Автомобілісти зможуть їздити в обох напрямках по ділянці, яка веде з аеропорту до Києва.
Керівництво «Борисполя» попереджає, що через ремонт дорога до аеропорту може займати більше часу ніж зазвичай — тобто в день вильоту треба бути уважним і виїхати заздалегідь.
За попередньою інформацією, ремонтні роботи мають завершити до 20 серпня.
- У липні 2020 року «Укравтодор» оголосив рекордний тендер на будівництво 30 кілометрів траси Дніпро — Решетилівка за 12 мільярдів гривень. Таким чином 1 кілометр дороги обійдеться в понад 400 мільйонів гривень (16 мільйонів доларів).