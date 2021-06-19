Дорогу з Києва до аеропорту «Бориспіль» перекриють на 2 місяці

Із 23 червня через ремонт закриють проїзд дорогою від Києва в напрямку міста Борисполя. Про це «Укравтодор» повідомив у Facebook.

Ідеться про 18-кілометрову ділянку, котра веде від Києва до аеропорту «Бориспіль». Автомобілісти зможуть їздити в обох напрямках по ділянці, яка веде з аеропорту до Києва.

Керівництво «Борисполя» попереджає, що через ремонт дорога до аеропорту може займати більше часу ніж зазвичай — тобто в день вильоту треба бути уважним і виїхати заздалегідь.

За попередньою інформацією, ремонтні роботи мають завершити до 20 серпня.