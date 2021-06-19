Дорогу из Киева в аэропорт «Борисполь» перекроют на 2 месяца

С 23 июня из-за ремонта закроют проезд по дороге от Киева в направлении города Борисполя. Об этом «Укравтодор» сообщил в Facebook.

Речь идет о 18-километровом участке, который ведет от Киева до аэропорта «Борисполь». Автомобилисты смогут ездить в обоих направлениях по участку, который ведет из аэропорта в Киев.

Руководство «Борисполя» предупреждает, что из-за ремонта дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно — то есть в день вылета нужно быть внимательным и выезжать заранее.

По предварительной информации, ремонтные работы должны завершить к 20 августа.