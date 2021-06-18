Гітлер, расизм і сексуальне насильство. З Литви через скандал вивели німецький мотопіхотний взвод

Міністерство оборони Німеччини вивело з Литви частину мотопіхотного взводу (відкликано 30 солдатів) на тлі скандалу через расизм і сексуальне насильство. Про це пишуть Deutsche Welle і BBC. Взвод був частиною місії НАТО з навчання солдатів країн Балтії і Польщі для стримування російської агресії. Взвод входив до групи з 620 німецьких солдатів, які очолюють бойову групу НАТО в Литві. Скандал почався після публікації Der Spiegel. Журналісти дізналися про вечірку німецьких солдатів у готелі міста Рукла 30 квітня, на якій бійці співали антисемітські пісні, а один із солдатів спробував вставити пеніс у рот сплячого товариша по службі, поки інший знімав те, що відбувається на відео. Вечірка була настільки гучною, що довелося викликати німецьку військову поліцію.

Після цього Міноборони відкликало 4 солдатів додому, почавши розслідування. Вже воно виявило низку інших суворих порушень. За словами деяких солдатів, їхні товариші по службі з мотопіхотного взводу в день народження Адольфа Гітлера виспівували нацистські пісні. Про це знав фельдфебель (офіцер), але не повідомив керівництву. Крім цього були факти расистських висловлювань на адресу інших солдатів. Також під час розслідування було встановлено зникнення у підрозділі 569 патронів. Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що цей скандал став «ляпасом» для всієї німецької армії. Вона пообіцяла суворе покарання для всіх винних. У Німеччині розпочато масштабне розслідування.

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