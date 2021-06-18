Гитлер, расизм и сексуальное насилие. Из Литвы из-за скандала вывели немецкий мотопехотный взвод

Министерство обороны Германии вывело из Литвы часть мотопехотного взвода (отозвано 30 солдат) на фоне скандала из-за расизма и сексуального насилия. Об этом пишут Deutsche Welle и BBC. Взвод был частью миссии НАТО по обучению солдат стран Балтии и Польши для сдерживания российской агрессии. Взвод входил в группу из 620 немецких солдат, которые возглавляют боевую группу НАТО в Литве. Скандал разразился после публикации Der Spiegel. Журналисты узнали о вечеринке немецких солдат в гостинице города Рукла 30 апреля, на которой бойцы распевали антисемитские песни, а один из солдат попытался вставить пенис в рот спящему сослуживцу, пока другой снимал происходящее на видео. Вечеринка была столь шумной, что пришлось вызвать немецкую военную полицию.

После этого Минобороны отозвало 4 солдат домой, начав расследование. Также оно выявило ряд других серьезных нарушений. По словам некоторых солдат, их сослуживцы из мотопехотного взвода в день рождения Адольфа Гитлера распевали нацистские песни. Об этом знал фельдфебель (офицер), но не сообщил руководству. Кроме этого были факты расистских высказываний в адрес других солдат. Также в ходе расследования была установлена пропажа в подразделении 569 патронов. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что этот скандал стал «пощечиной» для всей немецкой армии. Она пообещала суровое наказание для всех виновных. В Германии начато масштабное расследование.

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