Відомий французький репер OrelSan презентував кліп, який знімали в Києві

Французький репер OrelSan випустив кліп на пісню «Millions». Зйомки відео відбувалися в Києві на Троєщині та на тлі пішохідного мосту. Також на кадрах кліпу є національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
Разом з OrelSan у кліпі зʼявився й інший французький репер — Nihno. Це перша колабораціях обох виконавців, яка ознаменовує останнє десятиріччя французького репу та оголошує амбітну ціль — об’єднати провідних артистів з різних країн світу.
Кліп опублікували на YouTube-каналі NoLimitVEVO.
Це уже не перша робота співака в Києві. У листопаді 2017 року OrelSan презентував відеокліп, відзнятий в українській столиці, на пісню Tout va bien («Все гаразд»), а у вересні того ж року репер випустив кліп, який повністю знімали на локації недобудованого Подільського мосту в Києві.
- OrelSan народився у Франції в 1982 році. Спочатку захоплювався роком, але потім почав читати реп. Свої пісні викладав в інтернеті на власних каналах, зокрема в YouTube.
- Його перший комерційний сингл вийшов у 2008 році, а альбом, що приніс виконавцю популярність, — у 2009 році. Наступні альбоми у OrelSan виходили в 2011 та 2017 роках. Тексти пісень репера зазвичай критикували французькі політики через насильство та мізогінію — OrelSan порівнювали з американцем Eminem.
- OrelSan — доволі відомий французький виконавець. У 2012 році він став переможцем щорічної музичної нагороди від Мінкульту Франції Victoires de la Musique у номінації «Відкриття року», у 2018-му став артистом року, а кліп Basique визнали найкращим кліпом року. Також у 2009 році він отримав нагороду від MTV Music Awards як найкращий французький виконавець року.