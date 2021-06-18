Известный французский рэппер OrelSan презентовал клип, который снимали в Киеве

Французский рэппер OrelSan выпустил клип на песню «Millions». Съемки видео проходили в Киеве на Троещине и на фоне пешеходного моста. Также на кадрах клипа есть национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Вместе с OrelSan в клипе появился и другой французский рэппер — Nihno. Это первая коллаборациях обоих исполнителей, которая знаменует последнее десятилетие французского рэпа и объявляет амбициозную цель — объединить ведущих артистов из разных стран мира.

Клип опубликовали на YouTube-канале NoLimitVEVO.

Это уже не первая работа певца в Киеве. В ноябре 2017 года OrelSan презентовал видеоклип, снятый в украинской столице, на песню Tout va bien («Все в порядке»), а в сентябре того же года рэппер выпустил клип, который полностью снимали на локации недостроенного Подольского моста в Киеве.