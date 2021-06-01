Известный французский рэппер OrelSan снимает новый клип в Киеве

Известный французский рэппер OrelSan приехал в Киев для съемок своего нового клипа. Они уже начались и продлятся два дня.
Эту информацию подтвердили «Бабелю» в продакшн-компании «23/32 Films».
Как отметил продюсер и соучредитель компании Александр Чернявский, исполнитель уже прибыл в Киев. Съемки уже начались и сейчас идут на Троещине. Также в клипе будет еще несколько столичных локаций. Вместе с OrelSan в клипе снимется еще один французский рэппер Nihno.
В местных Telegram-каналах Троещины уже начали публиковать видео съемок нового клипа французского исполнителя.
Сам OrelSan не первый раз снимает свои клипы в Киеве. Например, его клип на песню Basique 2017 года был полностью снят на недостроенном Подольско-Воскресенском мосту. Тогда клип тоже снимал продакшн «23/32 Films». Также рэппер снимал в Киеве свой клип на песню Tout va bien.
- OrelSan родился во Франции в 1982 году. Сначала увлекался роком, но потом начал читать рэп. Свои песни выкладывал в интернете на собственных каналах, в частности в YouTube.
- Первый коммерческий его сингл вышел в 2008 году, а альбом — в 2009 году, который принес исполнителю популярность. Следующие альбомы у OrelSan выходили в 2011 и 2017 годах. Тексты песен рэппера обычно критиковались французскими политиками из-за насилия и мизогинии, за что OrelSan сравнивали, в том числе с американцем Eminem.
- OrelSan довольно известный французский исполнитель. В 2012 году он стал победителем ежегодной музыкальной награды от Минкульта Франции Victoires de la Musique в номинации «Открытие года», а в 2018 году стал артистом года, а клип Basique стал лучшим клипом года. Также в 2009 году он получил награду от MTV Music Awards как лучший французский исполнитель года.