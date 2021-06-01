Известный французский рэппер OrelSan снимает новый клип в Киеве

Известный французский рэппер OrelSan приехал в Киев для съемок своего нового клипа. Они уже начались и продлятся два дня.

Эту информацию подтвердили «Бабелю» в продакшн-компании «23/32 Films».

Как отметил продюсер и соучредитель компании Александр Чернявский, исполнитель уже прибыл в Киев. Съемки уже начались и сейчас идут на Троещине. Также в клипе будет еще несколько столичных локаций. Вместе с OrelSan в клипе снимется еще один французский рэппер Nihno.

В местных Telegram-каналах Троещины уже начали публиковать видео съемок нового клипа французского исполнителя.

Сам OrelSan не первый раз снимает свои клипы в Киеве. Например, его клип на песню Basique 2017 года был полностью снят на недостроенном Подольско-Воскресенском мосту. Тогда клип тоже снимал продакшн «23/32 Films». Также рэппер снимал в Киеве свой клип на песню Tout va bien.