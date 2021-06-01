Відомий французький репер OrelSan знімає новий кліп у Києві

Відомий французький репер OrelSan приїхав до Києва для зйомок нового кліпу. Вони вже розпочалися і триватимуть два дні.

Цю інформацію підтвердили «Бабелю» у продакшн компанії «23/32 Films».

Як зазначив продюсер і співзасновник компанії Олександр Чернявський, виконавець вже прибув до Києва. Зйомки вже розпочалися і наразі відбуваються на Троєщині. У кліпі зʼявиться ще кілька столичних локацій. Разом з OrelSan у кліпі зніметься французький репер Nihno.

У місцевих Telegram-каналах Троєщини вже почали публікувати відео зйомок нового кліпу французького виконавця.

Сам OrelSan не вперше знімає свої кліпи в Києві. Наприклад, відео на пісню Basique 2017 року повністю зняте на недобудованому Подільсько-Воскресенському мосту. Тоді кліп теж знімав продакшн «23/32 Films». Також репер знімав у Києві кліп на пісню Tout va bien.