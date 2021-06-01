Відомий французький репер OrelSan знімає новий кліп у Києві

Відомий французький репер OrelSan приїхав до Києва для зйомок нового кліпу. Вони вже розпочалися і триватимуть два дні.
Цю інформацію підтвердили «Бабелю» у продакшн компанії «23/32 Films».
Як зазначив продюсер і співзасновник компанії Олександр Чернявський, виконавець вже прибув до Києва. Зйомки вже розпочалися і наразі відбуваються на Троєщині. У кліпі зʼявиться ще кілька столичних локацій. Разом з OrelSan у кліпі зніметься французький репер Nihno.
У місцевих Telegram-каналах Троєщини вже почали публікувати відео зйомок нового кліпу французького виконавця.
Сам OrelSan не вперше знімає свої кліпи в Києві. Наприклад, відео на пісню Basique 2017 року повністю зняте на недобудованому Подільсько-Воскресенському мосту. Тоді кліп теж знімав продакшн «23/32 Films». Також репер знімав у Києві кліп на пісню Tout va bien.
- OrelSan народився у Франції в 1982 році. Спочатку захоплювався роком, але потім почав читати реп. Свої пісні викладав в інтернеті на власних каналах, зокрема в YouTube.
- Його перший комерційний сингл вийшов у 2008 році, а альбом, що приніс виконавцю популярність, — у 2009 році. Наступні альбоми у OrelSan виходили в 2011 та 2017 роках. Тексти пісень репера зазвичай критикували французькі політики через насильство та мізогінію — OrelSan порівнювали з американцем Eminem.
- OrelSan — доволі відомий французький виконавець. У 2012 році він став переможцем щорічної музикальної нагороди від Мінкульту Франції Victoires de la Musique у номінації «Відкриття року», у 2018-му став артистом року, а кліп Basique визнали найкращим кліпом року. Також у 2009 році він отримав нагороду від MTV Music Awards як найкращий французький виконавець року.