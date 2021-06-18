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СБУ: Працівники оборонного підприємства намагалися продати «клієнтам» з Азії секретні розробки за $2 млн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
СБУ: Працівники оборонного підприємства намагалися продати «клієнтам» з Азії секретні розробки за $2 млн

СБУ

Служба безпеки України викрила зловмисників, які намагалися продати представникам однієї з азійських країн секретну проєктну документацію з військового кораблебудування. Вартість розробок оцінили у $2 мільйони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До схеми причетні кілька колишніх та нинішніх працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств. Їх викрили під час передачі $250 тисяч за частину оборонних відомостей. Раніше українські контррозвідники задокументували одержання кількох «авансів» від іноземців.

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СБУ

Під час обшуків за місцями проживання вилучили документи та комп’ютерну техніку із доказами. Щодо них відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

  • На початку червня Служба безпеки України затримала шпигуна бойовиків «ДНР». Він обіймав посаду в організації, яка співпрацює з ООН.