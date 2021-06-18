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СБУ: Работники оборонного предприятия пытались продать «клиентам» из Азии секретные разработки за $2 млн

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
СБУ: Работники оборонного предприятия пытались продать «клиентам» из Азии секретные разработки за $2 млн

СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию по военному кораблестроению. Стоимость разработок оценили в $2 миллиона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

К схеме причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий. Их разоблачили при передаче $250 тысяч за часть оборонных сведений. Ранее украинские контрразведчики задокументировали получение нескольких «авансов» от иностранцев.

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СБУ

Во время обысков по месту жительства изъяли документы и компьютерную технику с доказательствами. В их отношении открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

  • В начале июня Служба безопасности Украины задержала шпиона боевиков «ДНР». Он занимал должность в организации, которая сотрудничает с ООН.