УЄФА визнала Ярмоленка найкращим футболістом матчу Україна — Північна Македонія

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко визнаний найкращим гравцем матчу проти Північної Македонії. У рамках другого туру Євро-2020 збірна України в Бухаресті обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.
Про це повідомляє УЄФА.
Футболіст зумів забити гол на 29-й хвилині гри, після чого віддав гольову передачу Роману Яремчуку, який подвоїв перевагу України.
Для Андрія гол став другим на чемпіонаті Європи. Разом з Яремчуком та ще п’ятьма гравцями Ярмоленко ділить лідерство в гонці бомбардирів турніру.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував підсумок поєдинку словами, що хотів, аби гра закінчилася пошвидше.
«Така емоційна гра вийшла. Хотілося, щоб вона швидше закінчилася. У принципі команда провела два хороших тайми, десь була нервозність, у нас було достатньо моментів, щоб закрити гру. Хлопці десь втратили впевненість, але довели матч до кінця дуже впевнено», — сказав Шевченко і додав, що їх з перемогою уже привітав президент України.
Володимир Зеленський у соцмережах також публічно висловив свою вдячність українській збірній.
- У першому турі збірна України поступилася збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- 17 березня 2020 року УЄФА вирішив, що Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.