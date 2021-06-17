УЄФА визнала Ярмоленка найкращим футболістом матчу Україна — Північна Македонія

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко визнаний найкращим гравцем матчу проти Північної Македонії. У рамках другого туру Євро-2020 збірна України в Бухаресті обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

Про це повідомляє УЄФА.

Футболіст зумів забити гол на 29-й хвилині гри, після чого віддав гольову передачу Роману Яремчуку, який подвоїв перевагу України.

Для Андрія гол став другим на чемпіонаті Європи. Разом з Яремчуком та ще п’ятьма гравцями Ярмоленко ділить лідерство в гонці бомбардирів турніру.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував підсумок поєдинку словами, що хотів, аби гра закінчилася пошвидше.

«Така емоційна гра вийшла. Хотілося, щоб вона швидше закінчилася. У принципі команда провела два хороших тайми, десь була нервозність, у нас було достатньо моментів, щоб закрити гру. Хлопці десь втратили впевненість, але довели матч до кінця дуже впевнено», — сказав Шевченко і додав, що їх з перемогою уже привітав президент України.

Володимир Зеленський у соцмережах також публічно висловив свою вдячність українській збірній.