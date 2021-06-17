УЕФА признал Ярмоленко лучшим футболистом матча Украина – Северная Македония

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча против Северной Македонии. В рамках второго тура Евро-2020 сборная Украины в Бухаресте обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

Об этом сообщает УЕФА.

Футболист сумел забить гол на 29-й минуте игры, после чего отдал голевую передачу Роману Яремчуку, который удвоил преимущество Украины.

Для Андрея гол стал вторым на чемпионате Европы. Вместе с Яремчуком и еще пятью игроками Ярмоленко делит лидерство в гонке бомбардиров турнира.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итог поединка словами, что хотел скорейшего окончания игры.

«Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела два хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно, - сказал Шевченко и добавил, что их с победой уже поздравил президент Украины.

Владимир Зеленский также публично в соцсетях выразил свою благодарность украинской сборной.