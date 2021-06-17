Держтелебачення Італії розкритикували за показ кадрів обриву кабіни на канатній дорозі, де загинуло 14 людей

Італійський державний телеканал Rai зазнав жорсткої критики за демонстрацію записів обриву кабіни на канатній дорозі, в результаті чого загинули 14 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Прокурор у справі заявив про «абсолютну недоречність» публікації відеозапису. Глава Rai Марчелло Фоа заявив, що був «глибоко шокований» рішенням показати відеозапис. Кадри з камер відеоспостереження були вперше показані в новинах каналу Rai 3. З того часу вони були повністю, або частково опубліковані кількома іншими італійськими ЗМІ.

Прокурор Олімпія Боссі повідомила, що, хоча підозрювані у справі знали про існування відеозаписів, родичі не були про них поінформовані, і трансляція відеозапису була заборонена. За її словами, страждання сімей жертв «не можуть і не повинні збільшуватися подібними діями».

Глава Rai Марчелло Фоа сказав, що завжди поважав редакційні правила і утримувався від публічних коментарів, але як президент Rai «в цьому випадку не зміг мовчати».

«За таких обставин державний мовник зобовʼязаний ретельно оцінити всі наслідки, починаючи з етичних аспектів і поваги до жертв і їх сімей», — додав він.