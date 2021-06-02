Обрив канатної дороги в Італії: в кабіні понад 7 років тому відключили аварійне гальмо

На канатній дорозі, розташованій біля схилу гори Моттароне біля озера Маджоре на півночі Італії, з 2014 року були відключені аварійні гальма. 23 травня кабіна на канатній дорозі зірвалася вниз, внаслідок чого загинули 14 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що технік, який обслуговував дорогу, вже визнав, що встановив кронштейн для відключення аварійного гальма. Німецький фахівець Мікаель Майер розповів у інтервʼю німецькому каналу ZDF, що кілька разів відвідував цю канатну дорогу. Переглянувши відео та фотографії в період з 2014 року, фахівець звернув увагу, що кронштейн для відключення аварійної гальма вже був встановлений.

За словами адвоката техніка, його клієнт зізнався, що використовував кронштейн для відключення аварійної гальма, оскільки воно блокувалося саме по собі, заважаючи канатній дорозі рухатися.

30 травня суд дозволив всім трьом підозрюваним у трагедії покинути вʼязницю. На думку суддів, немає жодних доказів того, що власник, або начальник технічного обслуговування знали, що гальма були відключені. Технік зараз перебуває під домашнім арештом, але всі підозрювані як і раніше перебувають під слідством.