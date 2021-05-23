В Італії обірвалася кабіна на канатній дорозі. Загинули 14 людей

В Італії обірвалася кабіна на канатній дорозі в районі гори Моттароне. Спочатку повідомляли про девʼятьох загиблих, але, за останніми даними, кількість жертв зросла до 14 людей.

Про це повідомляють Ansa та Rainews24.

За останніми даними, загалом у кабіні перебували 15 осіб. Після аварії двох постраждалих — дітей у віці 5 і 9 років — у важкому стані вертольотом доставили в лікарню. Згодом одна дитина від отриманих травм померла.

Аварія сталася близько першої години дня 23 травня. Трос обірвався незадовго до кінця маршруту. Кабіна впала в лісистій, важкодоступній місцевості, що ускладнило рятувальну операцію.

Канатна дорога, де сталася аварія, зʼєднує населений пункт Стреза на березі озера Маджоре і гору Монтероне. Востаннєє її повністю ремонтували в період з 2014 до 2016 року. Під час локдауну канатна дорога не працювала, її відкрили лише 24 квітня.