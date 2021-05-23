В Италии оборвалась кабина на канатной дороге. Погибли 14 человек

В Италии оборвалась кабина на канатной дороге в районе горы Моттароне. Сначала сообщали о девяти погибших, но, по последним данным, число жертв возросло до 14 человек.

Об этом сообщают Ansa и Rainews24.

По последним данным, всего в кабине находились 15 человек. После аварии двух пострадавших — детей в возрасте 5 и 9 лет — в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу. Позже один ребенок от полученных травм умер.

Авария произошла около часа дня 23 мая. Трос оборвался незадолго до конца маршрута. Кабина упала в лесистой, труднодоступной местности, что осложнило спасательную операцию.

Канатная дорога, где произошла авария, соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Монтероне. Последний раз ее полностью ремонтировали в период с 2014 по 2016 год. Во время локдауна канатная дорога не работала, ее открыли только 24 апреля.