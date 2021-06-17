Гостелевидение Италии раскритиковали за показ кадров обрыва кабины на канатной дороге, где погибли 14 человек

Итальянский государственный телеканал Rai подвергся жесткой критике за демонстрацию записи обрыва кабины на канатной дороге, в результате чего погибли 14 человек.

Об этом сообщает BBC.

Прокурор по делу заявил об «абсолютной неуместности» публикации видеозаписи. Глава Rai Марчелло Фоа заявил, что был «глубоко шокирован» решением показать видеозапись. Кадры с камер видеонаблюдения были впервые показаны в новостях канала Rai 3. С тех пор они были полностью или частично опубликованы несколькими другими итальянскими СМИ.

Прокурор Олимпия Босси сообщила, что, хотя подозреваемые по делу знали о существовании видеозаписей, родственники не были о них проинформированы, и трансляция видеозаписи была запрещена. По ее словам, страдания семей жертв «не могут и не должны усугубляться подобными действиями».

Глава Rai Марчелло Фоа сказал, что всегда уважал редакционные правила и воздерживался от публичных комментариев, но как президент Rai «в данном случае не смог молчать».

«В подобных обстоятельствах государственный вещатель обязан тщательно оценить все последствия, начиная с этических аспектов и уважения к жертвам и их семьям», — добавил он.