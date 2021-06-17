«Слуга» Потураєв заявив, що епоха бідності закінчиться, коли «розстріляють» ОПзЖ. У Раді сталася сутичка

Народний депутат фракції «Слуга народу» Микита Потураєв з трибуни Верховної Ради заявив, що у країні закінчиться бідність, коли «розстріляють» фракцію партії «Опозиційна платформа — За життя». Після цього депутати ОПзЖ вийшли до трибуни і сталася сутичка.

Потураєв заявив, що статки ОПзЖ дорівнюють річному бюджету України, і що народ врешті їх винесе з зали. Окрім того, він заявив, що «шкодує, що ОПзЖ не розстрілюють, а Україна — демократична країна, тому доведеться знищувати їх політично». Після цих слів до трибуни підійшли депутати з ОПзЖ, а на захист Потураєва вийшли «слуги». Після бійки Потураєв вибачився з трибуни.

Сутичка сталась під час розгляду законопроєкту про незалежність Нацради з телерадіомовлення. Зокрема, закон передбачає, що повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п’ять років. Закон врешті схвалили.