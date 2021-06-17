«Слуга» Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, когда «расстреляют» ОПзЖ. В Раде произошла потасовка

Народный депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев с трибуны Верховной Рады заявил, что в стране закончится бедность, когда «расстреляют» фракцию партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». После этого депутаты ОПзЖ вышли к трибуне и произошла потасовка.

Потураев заявил, что состояния ОПзЖ равны годовому бюджету Украины, и народ в итоге их вынесет из зала. Кроме того, он заявил, что «сожалеет, что ОПзЖ не расстреливают, а Украина — демократическая страна, поэтому придется уничтожать их политически». После этих слов к трибуне подошли депутаты из ОПзЖ, а на защиту Потураева вышли «слуги». После драки Потураев извинился с трибуны.

Потасовка произошла во время рассмотрения законопроекта о независимости Нацсовета по вопросам телерадиовещания. В частности, закон предусматривает, что полномочия члена Национального совета начинаются со дня его назначения и длятся пять лет. Закон в итоге одобрили.