В Херсонском облсовете депутаты от «Евросолидарности» и ОПзЖ устроили потасовку из-за плаката с российским флагом

Бывший нapдeп, дeпутaт Xepcoнcкoго oблacтнoго совета от «Европейской солидарности» Cepгей Xлaнь во время заседания устроил провокацию, которая привела к потасовке.
Видео конфликта опубликовало местное издание «Xepcoн.нeт».
Как видно на видео, Хлань во время выступления депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Егора Устинова подошел к нему и попытался повесить на шею плакат с российским флагом и надписью «Пособник оккупанта».
Однако Устинов оттолкнул Хланя, не дав осуществить свой замысел. После этого между депутатами произошла потасовка. Впоследствии однопартийцы из ОПзЖ оттеснили Хланя.
«Это оскорбление. И такое оскорбление мы терпеть не будем», — заявил Устинов, отметив, что такое поведение депутата недопустимо.
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