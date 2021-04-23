В Херсонском облсовете депутаты от «Евросолидарности» и ОПзЖ устроили потасовку из-за плаката с российским флагом

Бывший нapдeп, дeпутaт Xepcoнcкoго oблacтнoго совета от «Европейской солидарности» Cepгей Xлaнь во время заседания устроил провокацию, которая привела к потасовке.

Видео конфликта опубликовало местное издание «Xepcoн.нeт».

Как видно на видео, Хлань во время выступления депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Егора Устинова подошел к нему и попытался повесить на шею плакат с российским флагом и надписью «Пособник оккупанта».

Однако Устинов оттолкнул Хланя, не дав осуществить свой замысел. После этого между депутатами произошла потасовка. Впоследствии однопартийцы из ОПзЖ оттеснили Хланя.

«Это оскорбление. И такое оскорбление мы терпеть не будем», — заявил Устинов, отметив, что такое поведение депутата недопустимо.