У Херсонській облраді депутати від «Євросолідарності» та ОПзЖ влаштували штовханину через плакат із російським прапором

Колишній нapдeп, дeпутaт Xepcoнcькoї oблacтнoї ради від «Європейської солідарності» Cepгій Xлaнь під час засідання влаштував провокацію, яка призвела до штовханини.

Відео конфлікту опублікувало місцеве видання «Xepcoн.нeт».

Як видно на відео, Хлань під час виступу депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Єгора Устинова підійшов до нього і спробував повісити на шию плакат з російським прапором та написом «Поплічник окупанта».

Проте Устинов відштовхнув Хланя, не давши здійснити свій задум. Після цього між депутатами сталася штовханина. Згодом однопартійці з ОПзЖ відтіснили Хланя.

«Це образа. І таку образу ми терпіти не будемо», — заявив Устинов, наголосивши, що така поведінка депутата є неприпустимою.