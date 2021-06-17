СБУ виявила у лавах Нацполіції колишнього бойовика «ЛНР»

Служба безпеки України викрила у лавах Нацполіції Луганщини колишнього бойовика незаконного збройного формування «Армия Юго-Востока». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловік приєднався до лав Нацполіції у 2016 році, де і проходив службу до теперішнього часу. До цього, починаючи з 2014 року, він «служив» у незаконному збройному «формуванні Дрьомова», яке на той час контролювало Сєверодонецьк. Як тільки українські воїни звільнили місто, а бойовики відійшли вглиб тимчасово окупованих територій, він «вирішив змінити сторону». Спочатку переховувався на території Росії і в тимчасово окупованому Криму, а потім — повернувся в Україну.