СБУ обнаружила в рядах Нацполиции бывшего боевика «ЛНР»

Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции Луганской области бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина присоединился к рядам Нацпола в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени. До этого, начиная с 2014 года, он «служил» в незаконном вооруженном «формировании Дремова», которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он «решил изменить сторону». Сначала скрывался на территории России и во временно оккупированном Крыму, а затем — вернулся в Украину.