«Вируватиме справжня негода». Синоптики попередили про грози та шквали

Погода в Україні 17 червня, у четвер, буде хмарною та з опадами. Подекуди пройде град та сильні грози.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

«Синоптичні та погодні мапи говорять самі за себе — яскраво простежується вплив периферії антициклону на західні і північні області, а от решта території під впливом циклону з півдня, там вируватиме справжня негода», — йдеться у прогнозі.

У більшості центральних областей очіуються помірні дощі, у південній та східній частині — значні опади. У Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні зливи.

У центральних, південних, та східних областях вдень пройдуть грози, а в окремих районах прогнозують град та шквали вітру 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 13-18 °С, у західних областях 9-14 °С; вдень 23-28 °С, у південній частині 20-25 °С.